Неделя мужской моды в Париже: Balmain. Осень, 2018

Оливье Рустен представил на парижском подиуме огромную смешанную коллекцию, построенную на минимализме и блеске.

1 / 96 Balmain. Осень, 2018































































































































































































Из сезона в сезон дом Balmain поражает гостей показов своим размахом. Оливье Рустен создает для парижской марки масштабные коллекции, в которых бесконечно повторяется, но всегда выглядит оригинальным. Выбирая традиционный минималистичный модельный ряд, дизайнер всякий раз использует разный декор и превращает привычное в что-то новое. На этот раз в центре внимания Рустена глиттер, металл, сексуальность, мини и, ставшие обычными для его коллекций, заимствования из военной формы.