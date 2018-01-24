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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Balmain. Осень, 2018

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  • 24 Января 201810:36
Сюжеты: Balmain, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Оливье Рустен представил на парижском подиуме огромную смешанную коллекцию, построенную на минимализме и блеске.

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  • Balmain. Осень, 2018

Из сезона в сезон дом Balmain поражает гостей показов своим размахом. Оливье Рустен создает для парижской марки масштабные коллекции, в которых бесконечно повторяется, но всегда выглядит оригинальным. Выбирая традиционный минималистичный модельный ряд, дизайнер всякий раз использует разный декор и превращает привычное в что-то новое. На этот раз в центре внимания Рустена глиттер, металл, сексуальность, мини и, ставшие обычными для его коллекций, заимствования из военной формы.

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