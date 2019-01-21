Неделя мужской моды в Париже: Givenchy. Осень, 2019

Клэр Уэйт Келлер отметила возвращение марки в расписание парижской Недели мужской моды презентацией в историческом ателье Givenchy.

Презентацию новой мужской коллекции Клэр Уэйт Келлер провела в историческом ателье Givenchy на Авеню Георга V. Гости салона оказывались в атмосфере, наполненной ароматом свежей гипсофилы, ветки которой покрывали практически весь паркет. По мнению дизайнера, этот цветок как нельзя лучше выражает идею осенне-зимней коллекции, утонченной и многогранной. Келлер, безусловно, работала с классическим мужским костюмом, однако старалась переосмыслить его и пропустить через призму своих представлений. Так появились белый пиджак, мерцающий прозрачными блестками, и пиджак в клетку, расшитый кремовыми леопардовыми пятнами. Дизайнер призналась, что в новых образах объединила кутюрную моду красных ковровых дорожек и эклектичный стиль ее друзей из Нью-Йорка 1990-х. получилось очень элегантно.