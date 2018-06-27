Неделя мужской моды в Париже: Hermes. Весна, 2019

Вероника Нишанян представила роскошную коллекцию чистых, но немного ностальгических образов.

Креативный директор мужской линии парижского дома решила показать более молодую и сексуальную сторону мужчины Hermes. Вероника Нишанян продолжает использовать активный образ жизни в качестве основы новых идей. Так, утренняя пробежка вдохновляет ее на создание гардероба для мужчины, который в течение дня находится в движении, а атлетика добавляет моделям разноцветия. В коллекции также заметна, хоть и еле уловима тема ретро, которую, к примеру, поддерживают модифицированные теннисные шорты. Дизайнер постаралась создать приятные и стильные сочетания различных фактур и оттенков, что у нее вполне успешно получилось.