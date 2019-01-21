Неделя мужской моды в Париже: JW Anderson. Осень, 2019

Джонатан Андерсон дебютировал в Париже с совместной коллекцией, вдохновленной средневековым крестьянским костюмом.

Джонатан Андерсон изменил локацию показа, и поклонникам его марки пришлось отправиться из Лондона в Париж, чтобы увидеть новую коллекцию. На местном подиуме дизайнер представил первую объединенную коллекцию, вдохновленную средневековым крестьянским костюмом. Некоторые образы отчетливо напоминали о монашеских орденах, с их капюшонами, рясами и накидками. На этот раз Андерсон традиционно внимателен к деталям, но также много работает с многослойностью и многофактурностью моделей. Длинные рубашки из хлопка он сочетает с мягким трикотажем, а вязаные туники – с толстыми свитерами с грубыми вставками. Женская часть коллекции вышла менее художественной, но более модной, хотя дизайнер и здесь был верен выбранным методам. Получилось очень красиво.