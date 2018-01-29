Неделя мужской моды в Париже: Lanvin. Осень, 2018

Дизайнер мужской линии парижского дома Лукас Оссендрейвер представил многослойные образы, в которых тем не менее не было неряшливости.

Одной из самых заметных и сильных коллекций Недели мужской моды в Париже стала коллекция Lanvin, созданная Лукасом Оссендрейвером. Дизайнер представил многослойные образы, которые не смотрелись излишне расслабленно или неряшливо и, наоборот, были вполне элегантными и четкими. Лукас мастерски смешал современный стритстайл с классическими представлениями о мужском гардеробе и показал утилитарную комфортную одежду на каждый день.

В основе всей коллекции объемные набивные вещи – жилеты, пончо и так далее – которые Лукас надевает поверх пальто и костюмов из шерсти. Так дизайнер создает стильные многослойные образы для современных горожан. Сдержанная цветовая гамма тактично разбивается полоской, а гладкие материалы – фактурным трикотажем.