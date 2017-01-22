Неделя мужской моды в Париже: Lemaire. Осень, 2017

Новая коллекция Кристофа Лемэра и Сары-Лин Тран наполнена ассоциациями со спецодеждой и ностальгией по восьмидесятым годам прошлого века.

1 / 40 Lemaire. Осень, 2017















































































Осенне-зимние образы Lemaire оказались довольно меланхоличными и пессимистичными. Дизайнеры марки взяли курс на переосмысление спецодежды и представили публике брюки-карго, зауженные у щиколотки, жилеты, одетые поверх толстовок, свободные куртки с широкими рукавами и довольно постные, но элегантные пальто и тренчи. По признанию самого Лемэра, он пытался создать «утонченный спецодежду» с чертами японской моды восьмидесятых годов прошлого века.

Традиционно дизайнеры использовали нейтральную цветовую гамму, приближенную к природным оттенкам. Здесь можно увидеть привычные для Lemaire горчицу, глину, чирок, оливковый и темно-ягодный цвета. Из материалов предпочтение отдано добротным и грубоватым хлопку, шерсти габардину и водоотталкивающему нейлону. Не обошлось без моделей из отличного трикотажа.