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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Lemaire. Осень, 2017

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  • 22 Января 201709:06
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Осень-зима 2017-18

Новая коллекция Кристофа Лемэра и Сары-Лин Тран наполнена ассоциациями со спецодеждой и ностальгией по восьмидесятым годам прошлого века.

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  • Lemaire. Осень, 2017

Осенне-зимние образы Lemaire оказались довольно меланхоличными и пессимистичными. Дизайнеры марки взяли курс на переосмысление спецодежды и представили публике брюки-карго, зауженные у щиколотки, жилеты, одетые поверх толстовок, свободные куртки с широкими рукавами и довольно постные, но элегантные пальто и тренчи. По признанию самого Лемэра, он пытался создать «утонченный спецодежду» с чертами японской моды восьмидесятых годов прошлого века.

Традиционно дизайнеры использовали нейтральную цветовую гамму, приближенную к природным оттенкам. Здесь можно увидеть привычные для Lemaire горчицу, глину, чирок, оливковый и темно-ягодный цвета. Из материалов предпочтение отдано добротным и грубоватым хлопку, шерсти габардину и водоотталкивающему нейлону. Не обошлось без моделей из отличного трикотажа.

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