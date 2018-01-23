Неделя мужской моды в Париже: Louis Vuitton. Осень, 2018

Ким Джонс представил в Париже свою прощальную коллекцию, которая вызывала постоянные овации у гостей шоу, включая Дэвида Бекхэма.

1 / 51 Louis Vuitton. Осень, 2018





































































































В вечер показа Louis Vuitton в парижском Пале-Рояль царила торжественная атмосфера прощания с британским дизайнером, который стоял у руля мужской линии дома последние семь лет. Гости, включая Дэвида, Виктории и Бруклина Бекхэмов, Джо Джонаса, Неймара, Стефано Пилати, Вирджила Абло, Крейга Грина и других, стоя аплодировали осенне-зимней. Еще одним трогательным моментом шоу стало участие в нем Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, которые вышли на подиум в лакированных плащах, украшенных фирменными монограммами Louis Vuitton.

Что касается одежды, дизайнер показал свою фирменную смесь из роскоши и высококлассного стритстайла. Главным декором коллекции стали аэрофотоснимки просторов Кении, которые легли в основу большинства принтов. Однако сама коллекция мало напоминала о сафари, Джонс скорее вдохновлялся ландшафтами, лавой, кратерами вулканов, пещерами и сталагмитами, поэтому главными оттенками моделей стали пепельный, различные тона минералов и металл. В рассказе о коллекции Джонс подчеркнул: «Речь идет об одежде, которая может меняться, о тканях, которые могут двигаться по телу и трансформироваться. Это открытие чего-то нового».