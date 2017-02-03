Неделя мужской моды в Париже: Rick Owens. Осень, 2017

В этом сезоне Рик Оуэнс преувеличивает пропорции, деконструирует одежду и гипертрофирует размеры комбинезонов и брюк.

1 / 42 Rick Owens. Осень, 2017



















































































Дизайнер, который в прошлые пару сезонов проявил себя как минималист, вдруг представил коллекцию, полную энергии и жизни. Все формы и силуэты новых образов будто бы вышли из-под контроля и стали существовать сами по себе. Форменная одежда, служившая источником вдохновения, вдруг приобрела совсем гротескные объемы и модификации. Длинные шарфы и полы пальто тащились по полу, а дутые элементы верха напоминали спальные мешки или спасательные жилеты.

Все пропорции новой мужской коллекции заметно преувеличены. Комбинезоны и брюки имеют такой объем и длину, что порой штанины-трубы начинают напоминать слоновьи ноги. Куртки из кожи превратились в объемные скульптуры с набитыми карманами, напоминающими мешочки закрытые на молнии. В некоторых моделях встречаются рваные и необработанные края ткани. У других вещей вместо гармоничных рукавов идут вязаные, а деним расписан вручную в духе художественной традиции 1970-х годов.