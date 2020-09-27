Следующий показ Рика Оуэнса пройдет в Венеции

Здесь дизайнер представит коллекцию сезона весна-лето 2021 в рамках парижской Недели моды.

Дизайнер Рик Оуэнс сообщил, что ближайшие показ его марки пройдет в Венеции. При этом отмечается, что шоу Rick Owens значится в расписании Недели моды в Париже. Рассказывая о дефиле, которой состоится 1 октября, дизайнер отметил: «Мы устроим уличное шоу в моем доме вдали от дома – на острове Лидо в Венеции – в двух часах езды от моей итальянской фабрики. Я хочу сделать что-то самодельное и домашнее, но живое и громкое».