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Артем Кузелев

Следующий показ Рика Оуэнса пройдет в Венеции

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  • 27 Сентября 202023:41
Сюжеты: Rick Owens, Весна-лето 2021

Здесь дизайнер представит коллекцию сезона весна-лето 2021 в рамках парижской Недели моды.

Дизайнер Рик Оуэнс сообщил, что ближайшие показ его марки пройдет в Венеции. При этом отмечается, что шоу Rick Owens значится в расписании Недели моды в Париже. Рассказывая о дефиле, которой состоится 1 октября, дизайнер отметил: «Мы устроим уличное шоу в моем доме вдали от дома – на острове Лидо в Венеции – в двух часах езды от моей итальянской фабрики. Я хочу сделать что-то самодельное и домашнее, но живое и громкое».

 
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