Неделя мужской моды в Париже: Rick Owens. Осень, 2019

Новая коллекция Рика Оуэнса стала образным сопровождением книги, написанной им о Ларри Легаспи.

Рик Оуэнс примерил на себя роль публициста и написал книгу о дизайнере Ларри Легаспи, человеке, который придумал серебристые космические наряды семидесятых. Узкая направленность его творчества во многом перекликается с карьерой самого Оуэнса, который стал бессменным правителем готического сегмента моды. Рик так и назвал свою осенне-зимнюю коллекцию – Larry. О новых образах дизайнер говорит, что они замешаны на похоти, пороке, футуризме и ар-деко. Звучит, на первый взгляд, бредово, но на деле выглядит вполне достойно, а по меркам самого Оуэнса спокойно и взвешено. Некоторые образы для гостей показа оказались и вовсе неожиданными: дизайнер вдруг обратился к теме глэм-рока и даже использовал кое-где яркие краски!