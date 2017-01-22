Неделя мужской моды в Париже: Walter Van Beirendonck. Осень, 2017

В этом сезоне бельгийский дизайнер постарался быть мрачным, но у него это не вышло.

1 / 36 Walter Van Beirendonck. Осень, 2017







































































Свою новую коллекцию Вальтер Ван Бейрендонк назвал нидерландским словом Zwart, которое можно перевести как «чернота» или «нуар». По всей видимости, дизайнер так хотел отразить сегодняшние мрачные времена, однако коллекция получилась на редкость жизнерадостной и энергичной. Даже использование камуфляжа и кожаных деталей не добавило ей воинственности и боевой готовности. Скорее, это актуальный стритстайл и переосмысление классики.

Вальтер, действительно, создал на редкость функциональные и практичные образы, что при его авангардизме случается не так часто. Знаменитый бельгиец щедро украшал комбинезоны и брюки геральдическими животными, а рукавам курток добавил негабаритные перчатки, свисающие почти до пола. В целом, коллекция представила гармоничное сочетание классики, милитари и наивности. Причем все это разнообразие реализовано в широком спектре тканей и цветов: от оранжевого велюра и серого твида до зеленой кожи и камуфляжных принтов.