Неделя высокой моды: Armani Prive. Весна, 2017

В новой кутюрной коллекции Джорджио Армани исследует возможности оранжевого цвета.

1 / 48 Armani Prive. Весна, 2017































































































Объявив оранжевый цвет новым черным, Джорджио Армани создал коллекцию богатую на самые яркие, теплые и неожиданные оттенки. К слову, это не первый раз, когда дизайнер вдохновляется каким-то одним цветом: прошлой весной его коллекция удивила оттенками лилового. На этот раз все оказалось куда ярче.

Оранжевый в кутюрной коллекции Armani Prive совсем не смотрится просто. Дизайнер окрасил в него самые изысканные материалы от шелка и атласа до кожи крокодила. Цитрусовую палитру Джорджио дополнил красивыми принтами и контрастными цветами: черным, коричневым и своим фирменным серым. Почему же Армани выбрал оранжевый в качестве главной темы? Сам он признался за кулисами: «Потому что это очень оптимистичный цвет. Потому что это цвет блондинок и брюнеток. Потому что это выходит за рамки моей обычной палитры. Это новое поколение Armani».

Кроме ярких расцветок новые наряды украшены вышивками, россыпями кристаллов, блестками и кружевами. Также в новых моделях присутствуют богатые складки и драпировки и жгуты, обнимающие женскую фигуру.