Неделя высокой моды: Chanel Couture. Осень, 2017

Даже работая с темой ретро, Карл Лагерфельд продолжает оставаться одним из самых передовых дизайнеров.

1 / 63 Chanel Couture. Осень, 2017





























































































































В новой кутюрной коллекции Chanel Карл Лагерфельд сосредоточился на одном из самых важных принципов, свойственных стилю марки. Речь идет о совершенстве структуры и отсутствию всего лишнего. Вероятно, именно поэтому осенне-зимняя коллекция haute couture выглядит на первый взгляд минималистично и сдержанно. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что Карл говорит в ней о неочевидных вещах.

После нескольких сезонов захватывающих и масштабных показов Лагерфельд вдруг переключился на классическое дефиле, которое прошло под великолепным куполом Гранд-Пале. В другом формате показывать эту внешне лаконичную коллекцию было бы просто неразумно. Карл работал с темой ретро, черпая вдохновение как в архивах дома, так и в славной истории моды рубежа 1980-1990-х. При этом новые образы получились на удивление актуальными и гармоничными.

Создавая жесткие структуры и четкие силуэты, креативный директор марки использовал плотный твид и темную палитру. Некоторые образы Лагерфельд украсил перьями и декоративными швами, однако ничего лишнего в коллекции нет. Главное внимание дизайнера сосредоточено на форме: объемные рукава, пышные силуэты «песочные часы», прямые линии, сочетание разной длины и так далее.

Завершился показ еще одним торжественным событием. Карл Лагерфельд получил из рук мэра Парижа Анны Идальго высочайшую награду – медаль Grand Vermeil. Этой чести кутюрье был удостоен за «выдающиеся достижения в служении Парижу».