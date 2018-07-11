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Elie Saab (46)
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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Elie Saab. Осень, 2018

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  • 11 Июля 201815:45
Сюжеты: Elie Saab, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Отправной точкой новой коллекции Эли Сааба стали его впечатления от недавней поездки в Барселону и архитектурных шедевров Антонио Гауди.

Тема путешествия по Барселоне проходит через всю осенне-зимнюю коллекцию Сааба. Ее воплощение мы можем увидеть в выборе текстур, узоров и украшений, а также расслабленных силуэтах, особенно – халатах в южном стиле. Отдельного внимания заслуживает искусная золотая вышивка, которая выглядит словно расплавленный метал, стекающий по поверхности – явная отсылка к текучим конструкциям Антонио Гауди. Этот же мотив повторяется в некоторых образах через детали качели, трехмерные драпировки и складки. Страстная цветовая палитра кричит о южном побережье, а декор очевидно вдохновлен традиционным испанским платьем.

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