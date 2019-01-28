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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Elie Saab. Весна, 2019

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  • 28 Января 201911:17
Сюжеты: Elie Saab, Весна-лето 2019, Неделя моды в Париже

Очередная коллекция нарядов для красных ковровых дорожек от Эли Сааба была вдохновлена образами морских богинь.

В тот же день, когда Ассоциация кинокритиков США объявила список номинантов на премию «Оскар», в Париже была представлена кутюрная коллекция Elie Saab. Никаких сомнений нет, некоторые из этих образов появятся на красном ковре Лос-Анджелеса 25 февраля. Это уже традиция, а Сааб – абсолютный чемпион в этом деле. В этом сезоне Сааб вдохновлялся водной стихией и образами морских богинь. Из тончайшего тюля и органзы дизайнер создал прекрасные и многослойные наряды, украсив их блестками, вышивками и инкрустациями. Эли использовал и приглушенную водную палитру: от цвета волн до веток кораллов (их рисунок повторялся и в декоре образов).

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