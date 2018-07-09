Неделя высокой моды: Fendi. Осень, 2018

В то время когда индустрия массово отказывается от натурального меха, итальянский дом предлагает сыграть в игру «Оригинал или подделка».

1 / 47 Fendi. Осень, 2018





























































































Коллекция, которую Карл Лагерфельд и Сильвия Вентурини Фенди представили на Неделе haute couture, окончательно вывела итальянский дом моды на высочайший уровень. О самой коллекции исполнительный директор марки Серж Бруншвиг сказал: Наши традиции и мастерство использования меха позволяют нам делать кутюр: одежду как из меха, так и из других материалов».

Говоря о кутюре, руководство дома в первую очередь имеет в виду искусную обработку натуральных материалов, в результате которой мех не всегда остается похожим сам на себя. А применение современных заменителей натурального меха и вовсе способно запутать, настолько они похожи на оригинал, а иногда и превосходят его по характеристикам. Дополнительного шика коллекции добавляют потертый шифон, украшенный принтами, жаростойкие блестки и пластинчатая оргаза. Из всего этого мастера дома создают великолепные и изысканные имитации меха, что не может не восхищать.