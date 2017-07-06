Неделя высокой моды: Giambattista Valli Couture. Осень, 2017

Одной из самых ярких и впечатляющих коллекций кутюрной Недели стала коллекция итальянского дизайнера.

1 / 47 Giambattista Valli Couture. Осень, 2017





























































































Джамбаттиста Валли бросил вызов сезонности и представил в Париже кутюрную коллекцию, вдохновленную весенними садами. Показ произвел такое мощное впечатление на гостей, что в конце шоу они приветствовали выход дизайнера стоя. Среди наблюдавших дефиле из первого ряда можно было увидеть нового инвестора Валли Франсуа Пино, Селин Дион, Оливию Палермо, Лорен Санто Доминго, Бьянку Брандолини и других знаменитостей.

Кружева, блестки, богатые вышивки и элементы макраме украшают утонченные и женственные наряды новой коллекции Джамбаттисты Валли. Дизайнер остается верным и своему фирменному почерку, используя флоральные и цветочные мотивы в качестве главной темы. Для осенне-зимнего сезона новая коллекция выглядит, вероятно, несколько вызывающе, так как вдохновлена весенними садами и цветущей растительностью.

Что касается модельного ряда, то Валли создавал новые модели из шифоновых драпировок в пастельных тонах. Дизайнер постарался придать нарядам черты одеяний мифических нимф, о чем сам рассказал: «Идея заключается в том, чтобы передать ​​свежесть и невинность юных дев». Струящиеся и воздушные фактуры Джамбаттиста структурировал более плотными панелями, а также вышивкой бисером и смелыми графическими акцентами. Получилось очень зрелищно и действительно свежо.