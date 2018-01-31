Неделя высокой моды: Givenchy. Весна, 2018

Клэр Уэйт Келлер представила на Неделе высокой моды свою дебютную коллекцию от-кутюр, созданную для парижского дома моды.

1 / 40 Givenchy. Весна, 2018















































































У Клэр Уэйт Келлер було не так много времени на создание кутюрной коллекции Givenchy, однако дизайнер блестяще справилась с задачей и даже в вела в модельный ряд несколько мужских образов. Дебют Клэр оказался очень эффектным, хотя новый креативный директор и постаралась избежать сложных форм и конструкций. Минимализм и лаконичность стиля выгодно выделили новую коллекцию из числа других, показанных на Неделе высокой моды в этот раз.

Появление на подиуме мужских образов не случайно. Так дизайнер постаралась рассказать о том, что черпала вдохновение в маскулинности, чтобы придать своим образам дополнительной силы и уверенности. Кроме того, Уэйт Келлер все-таки ориентировалась на вечернюю моду, откуда взяла шик и романтику. Получилось очень стильно, а главное – дизайнер красноречиво дала понять, в каком направлении в ближайшее время будет развиваться дом Givenchy. Впечатляющий старт.