Неделя высокой моды: Iris van Herpen. Весна, 2019

В этом сезоне Айрис ван Эрпен исследует небесную картографию, а также достижения ДНК-инженерии.

Достижения современной науки не оставляют сомнений: когда-нибудь мы увидим гибриды человека с животными и растениями. Об экспериментах с ДНК-инженерией задумалась и самая «технологичная» участница кутюрной Недели. Айрис ван Эрпен, как и каждый предыдущий сезон, создает скульптурные платья, вдохновленные не столько модой, сколько развитием науки и человечества в целом. Многослойные трехмерные конструкции на этот раз напоминали о топографических картах, а приглушенные расцветки и 3D-принты – о том, как может измениться человеческое тело в будущем. Героини ван Эрпен – это то ли инопланетянки, то ли женщины грядущих эпох, когда генные модификации будут делом обыденным. Коллекция отлично дополняет идею новой футуристичной книги, над которой сейчас трудится Айрис,а также ее первый большой архитектурный проект – музей естествознания, который будет располагаться в Нидерландах.