Неделя высокой моды: Jean Paul Gaultier. Весна, 2017

На этот раз дизайнер играл с цветочными принтами, выбрав в качестве источников вдохновения маргаритки, маки и гибискус.

1 / 59 Jean Paul Gaultier. Весна, 2017





















































































































Гости показа Жан-Поля Готье могли наконец-то забыть о парижской холодной погоде. Дизайнер представил очень теплое шоу, полное летних ассоциаций и мотивов. Готье, как это часто с ним случается, вдохновлялся ностальгией по 1980-м годам. Отсюда усиленная и объемная линия плеча.. куртки-болеро он дополнил шляпами-сомбреро, а также превратил цвета национального флага в яркий поп-коктейль. Такую пестроту Жан-Полю удалось дополнить еще и цветочными принтами, при этом не ратсерять чувство стиля и вкуса.

Основу коллекции сезона весна-лето 2017 составили брючные костюмы, украшенные полосками ткани и гофрированными лентами. Готье обратил внимание на линию талии, которую посчитал нужным подчеркнуть. Это заметно даже в моделях смокингов. Далее коллекцию составили крестьянские блузы с вышивками в компании с брюками из сатина. В итоге получилась очень красивая и гармоничная коллекция.