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Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Jean Paul Gaultier. Весна, 2017

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  • 31 Января 201710:43
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2017

На этот раз дизайнер играл с цветочными принтами, выбрав в качестве источников вдохновения маргаритки, маки и гибискус.

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  • Jean Paul Gaultier. Весна, 2017

Гости показа Жан-Поля Готье могли наконец-то забыть о парижской холодной погоде. Дизайнер представил очень теплое шоу, полное летних ассоциаций и мотивов. Готье, как это часто с ним случается, вдохновлялся ностальгией по 1980-м годам. Отсюда усиленная и объемная линия плеча.. куртки-болеро он дополнил шляпами-сомбреро, а также превратил цвета национального флага в яркий поп-коктейль. Такую пестроту Жан-Полю удалось дополнить еще и цветочными принтами, при этом не ратсерять чувство стиля и вкуса.

Основу коллекции сезона весна-лето 2017 составили брючные костюмы, украшенные полосками ткани и гофрированными лентами. Готье обратил внимание на линию талии, которую посчитал нужным подчеркнуть. Это заметно даже в моделях смокингов. Далее коллекцию составили крестьянские блузы с вышивками в компании с брюками из сатина. В итоге получилась очень красивая и гармоничная коллекция.

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