Вход
ADV
Интересно
Schiaparelli (22)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя высокой моды: Schiaparelli. Весна, 2019

  • 253
  • 0
  • 23 Января 201913:07
Сюжеты: Schiaparelli, Весна-лето 2019, Неделя моды в Париже

В новой коллекции Бертран Гийон исследует одержимость основательницы дома астрологическими знаками и цветами.

Когда Эльза Скиапарелли была маленькой девочкой, ее дядя Джованни, известный астроном, сравнивал родинки на ее щеке со звездами, образующими Большую Медведицу. Спустя годы модельер заказала брошь в форме созвездия, которая стала для нее личным талисманом. Этот случай из биографии Скиапарелли стал отправной точкой для новой кутуюрной коллекции Бертрана Гийона. В этих образах дизайнер исследует одержимость Эльзы астрологическими знаками и цветами, а также пересмтаривает модели, созданные ею в 1950-х годах. Коллекция получилась очень яркой, почти кондитерской. Здесь воздушный пенистый тюль сочетается с красочными ботаническими принтами, а чернильного цвета ткани, усеянные блестками, напоминают о звездном небе. Мастер по созданию пиджаков, Гийон представил радикально новые формы: жакеты в форме песочных часов, которые дополнил скульптурными юбками-колокольчиками из атласа и такими же шортами.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru