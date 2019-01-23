Неделя высокой моды: Schiaparelli. Весна, 2019

В новой коллекции Бертран Гийон исследует одержимость основательницы дома астрологическими знаками и цветами.

Когда Эльза Скиапарелли была маленькой девочкой, ее дядя Джованни, известный астроном, сравнивал родинки на ее щеке со звездами, образующими Большую Медведицу. Спустя годы модельер заказала брошь в форме созвездия, которая стала для нее личным талисманом. Этот случай из биографии Скиапарелли стал отправной точкой для новой кутуюрной коллекции Бертрана Гийона. В этих образах дизайнер исследует одержимость Эльзы астрологическими знаками и цветами, а также пересмтаривает модели, созданные ею в 1950-х годах. Коллекция получилась очень яркой, почти кондитерской. Здесь воздушный пенистый тюль сочетается с красочными ботаническими принтами, а чернильного цвета ткани, усеянные блестками, напоминают о звездном небе. Мастер по созданию пиджаков, Гийон представил радикально новые формы: жакеты в форме песочных часов, которые дополнил скульптурными юбками-колокольчиками из атласа и такими же шортами.