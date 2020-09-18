Несколько десятков моделей подали в суд на Vogue и Moda Operandi

Более сорока моделей обвиняют издание и интернет-платформу в незаконном использования их фотографий.

Сообщается, что 44 модели обратились в суд с иском о незаконном использовании их фотографий в коммерческих целях. В качестве ответчиков выступают Vogue и Moda Operandi. Как сообщается в иске, фотографии манекенщиц на подиуме, за кулисами показов и из рекламных проектов журнал и фэшн-платформа использовали в рекламе и для продажи одежды. В числе истиц Анна Кливленд и Бинкс Уолтон.