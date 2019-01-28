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Диана Мицкевич

Nina Ricci представляет лимитированный L'Air du Ciel

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  • 28 Января 201911:19
Сюжеты: Nina Ricci, Косметика и парфюмерия

Небесная лазурь, тающая на закате в золотисто-розовых облаках, вдохновила творческую команду французского бренда Nina Ricci на новую версию романтичного аромата и фантазийного флакона  L'air du Temps - новорожденный сладкий цветочно-фруктовый L'air du Ciel благоухает яркими цитрусовыми аккордами мандарина, бергамота и цветка апельсина, постепенно раскрывая цветущую в сердце чувственность нероли и оставляя в шлейфе воздушный поцелуй  из нот горького миндаля, меда, бобов тонка и белого мускуса.

Создательницами "небесного аромата" стали Луиз Тернер, известная как автор "туфелек" Good Girl для Carolina Herrera и Натали Грация-Четто, придумавшая пару незабываемых ароматов для нишевого Ex Nihilo. 

 

Разноцветный арт-флакон по традиции венчают белоснежные голубки, порхающие на всех представителях парфюмерной семьи L'air du Temps.

В отличие от предыдущих монохромных "изданий" L' air du Temps от Nina Ricci, флакон нового  L'air du Ciel оказался самым игривым и радужным, как и сам аромат.

Автор: Диана Мицкевич 

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