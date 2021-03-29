Новая коллекция обуви s.Oliver сезона весна-лето — 2021

24 марта 2021 года в Москве состоялась презентация весенне-летней коллекции s.Oliver. Несмотря на яркую самобытность, в моделях ясно считывается ретростиль, а он сейчас на пике популярности. В мужской коллекции преобладают разные оттенки зелёного — от цвета мха до мятного, а в женской превалируют натуральные матовые цвета, яркий желтый - идеальные сочетания для весны и лета. Ярким акцентом стали стильные кроссовки (сникеры), которые сочетают в себе форму классических кроссовок и технологию Ortholite - высокотехнологичные двухслойные стельки с напылением из активированного угля для воздухопроницаемости (контроль влаги) и антибактериальной пропиткой, что влияет на устранение неприятного запаха - как в профессиональной спортивной обуви.

Главной темой немецкого завтрака от s.Oliver стали модные тренды весны-лета 2021 года. Приглашенный эксперт, селебрити-стилист, телеведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ, основатель DressUpBar и образовательного проекта StyleHunter Лина Дембикова рассказала об актуальных новинках в мире моды и поделилась полезными лайфхаками по созданию стильных и комфортных образов.

«Дизайн и внешняя эстетика в наши дни стали неотъемлемой частью одежды и аксессуаров. Но за последнее время в индустрии моды произошли кардинальные изменения. Помимо визуальной привлекательности и яркости потребители стали уделять огромное значение повседневному комфорту и здоровью. Теперь для брендов важно не только создавать актуальный дизайн, но и соответствовать уровню качества и комфорта для потребителя. У бренда s.Oliver получилось выдержать идеальный баланс между дизайном и комфортом. Весенне-летняя коллекция идеальна для городских девушек, которые выбирают для себя лучшее и не готовы на меньшее», — отметила Лина Дембикова.

Иван Шахин, Deputy CEO бренда s.Oliver shoes, отметил, что красивая и удобная обувь всегда пользуется высоким спросом.

«Несмотря на пандемию, 2020 год стал для нашей компании одним из лучших: мы продемонстрировали прирост 25% и запустили франчайзинговую программу для партнеров, эффективность которой превзошла все наши ожидания. На 2021 год у нас уже запланировано открытие более 10 новых фирменных магазинов, а также увеличение объемов на 30% в оффлайн и на 20% в онлайн каналах», — прокомментировал Иван Шахин.

Немецкий завтрак от s.Oliver прошел в уютном лофте “Витрина”. Гости мероприятия смогли не только рассмотреть, но и примерить обувь из новой коллекции, испробовать на себе новые технологии. Приятными сюрпризами стали beauty-bar, где можно было освежить свой make-up и получить консультацию визажиста, а также памятные рисунки с мероприятия от fashion-иллюстратора.

Справка о компании:

ООО «Шу.ком Восток» — дочернее предприятие немецкой компании shoe.com GmbH & Co. KG с головным офисом в Детмольде (Германия), которая производит обувь по лицензии бренда s.Oliver с 1999 года. Входит в состав обувного холдинга Wortmann Schuh-Holding KG. Это крупнейший производитель и дистрибьютор обуви в Европе с годовым оборотом более 1 млрд евро в год. Разработкой коллекций занимается международный отдел дизайна shoe.com GmbH совместно с брендодержателем с учётом всех глобальных трендов и использованием новейших технологий по производству обуви.

Обувь s.Oliver представлена в 36 странах мира, в России — в более 300 точек продаж. s.Oliver — глобальный семейный немецкий fashion-бренд в стиле casual, созданный в 1969 году и завоевавший всемирное признание. В настоящее время является одним из самых популярных брендов в мире с показателем узнаваемости 86 %. Продукция представлена в 41 стране, 3 млн единиц продаётся каждую неделю, 9 200 точек продаж, 6 400 сотрудников.