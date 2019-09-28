Новая коллекция SHI-SHI FW 2019/20: Flock of Birds

Основу теплого гардероба на осень составит верхняя одежда, в модельном ряду присутствуют пальто и куртка унисекс, утепленные парки, oversize пальто и даже экспериментальный пуховик, выдерживающий до -20 градусов.

Отдельный блок коллекции посвящен эко-коже. В него вошли рубашки, брюки и тренчи, ставшие хитами продаж с первых же дней нового сезона. Кроме того, традиционно клиентам предлагаются стильные костюмы-двойки из натуральной итальянской шерсти, а также платья классического кроя, выполненные в нескольких спокойных и ярких цветовых решениях.

Отличительной особенностью бренда на протяжении всех 4 лет существования является полное обновление модельного ряда каждые два месяца благодаря развитию собственного производства и максимально плотной коммуникации с клиентами. Важный критерием для постоянных покупателей SHI-SHI – демократичная ценовая политика, при которой корректировка любого готового изделия под параметры клиента или же индивидуальный заказ в отсутствующем в шоу-руме размере производится по обычной розничной цене, доступной и открытой как покупателям в офлайне, так и онлайне.

14 сентября 2019 года бренд SHI-SHI отметил два года присутствия в Москве в шоу-руме, расположенном на территории бизнес квартала «Арма». За два дня торговое пространство марки посетило более 200 человек. Основательница бренда Юлия Шинкарева лично презентовала постоянным и новым клиентам коллекцию осень-зима 2019/20. На сегодня продукция SHI-SHI представлена в трех собственных шоу-румах: в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, а в 2017 года бренд вошел в список 20 наиболее интересных дизайнерских марок по версии издания Wonderzine.