Швейцарский часовой и ювелирный дом представил в Париже новую коллекцию высокого ювелирного искусства.

1 / 14 Новая коллекция ювелирного дома Chopard



























Дом Chopard показал украшения и часы из своей новой коллекции высокого ювелирного искусства. Классическая линия Precious Chopard была дополнена и модернизирована креативным директором Каролиной Шойфеле, хотя в основе всех изделий по-прежнему остается изысканное плетение, напоминающее о старинных кружевах и гипюровых узорах. В коллекцию воли изделия из белого золота, украшенные бриллиантами, рубинами, изумрудами и танзанитами.