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Артем Кузелев

Новая коллекция ювелирного дома Chopard

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  • 30 Января 201813:17
Сюжеты: Chopard, Бижутерия, украшения, драгоценности

Швейцарский часовой и ювелирный дом представил в Париже новую коллекцию высокого ювелирного искусства.

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  • Новая коллекция ювелирного дома Chopard

Дом Chopard показал украшения и часы из своей новой коллекции высокого ювелирного искусства. Классическая линия Precious Chopard была дополнена и модернизирована креативным директором Каролиной Шойфеле, хотя в основе всех изделий по-прежнему остается изысканное плетение, напоминающее о старинных кружевах и гипюровых узорах. В коллекцию воли изделия из белого золота, украшенные бриллиантами, рубинами, изумрудами и танзанитами. 

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