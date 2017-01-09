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Артем Кузелев

Новая линия одежды от Adidas

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  • 09 Января 201712:04
Сюжеты: Adidas

Спортивный бренд анонсировал запуск стритстайл коллекции, получившую название Adidas Originals Xbyo.

Дебютная коллекция новой линии будет состоять из минималистичных свитшотов, худи, брюк и плащей в черных, серых, белых и темно-синих оттенках. Цены на все предметы будут варьироваться от 34,95 до 99,95 евро. Кроме того, в линейке Adidas Originals Xbyo планируется использование оригинальных тканей и материалов. Одним из ноу-хау объявлен махровый хлопок, разработанный японской компанией Yamayo Textiles Co Ltd. Точная дате релиза пока что не сообщается. 

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