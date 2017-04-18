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Артем Кузелев

Новая выставка: Мартин Маржела и его работа в Hermes

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  • 18 Апреля 201711:50
Сюжеты: Hermes, Martin Margiela

Антверпенский Музей моды представляет новый выставочный проект, посвященный ранним годам карьеры бельгийского дизайнера.

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  • Выставка Margiela: The Hermes Years

Выставка Margiela: The Hermes Years открылась недавно на родине Мартина Маржелы в Антверпене. Местный Музей моды MoMu рассказывает гостям экспозиции о ранних годах карьеры бельгийского дизайнера и его работе в парижском доме Hermes. Как правило, этот период часто упускается из виду или считается менее радикальным, чем собственные коллекции модельера-авангардиста. Однако ретроспектива MoMu призвана восполнить этот пробел. Экспозицию составили как модели, созданные Маржелой для Hermes, так и архивные материалы. Посетить выставку можно в течение нескольких ближайших месяцев.

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