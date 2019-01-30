Новинки STREET BEAT: женские кроссовки New Balance X-90

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась новая модель женских кроссовок в пастельном колорвее New Balance X-90.

Абсолютная новинка в коллекции New Balance — модель X-90. Вдохновляясь серией 990, в которую вошли легендарные модели, созданные брендом в 90-х годах, и, конечно же, стилистикой этих годов, дизайнеры New Balance создали модель в лучших традициях марки и ее аутентичности.

Модель New Balance X-90 представлена в розово-пудровом цвете и выполнена из сочетания нейлона и замши. Стоимость пары 11 990 рублей. Размерная сетка 5,5 - 9,5 US. Приобрести кроссовки можно онлайн или в магазинах сети STREET BEAT.