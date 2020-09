New Balance запускает масштабную рекламную кампанию в России

New Balance представляет бренд кампанию «Твоё время сейчас»

Кампания строится на идее, что всё по-настоящему большое и важное начинается с принципа «здесь и сейчас» — любое значимое изменение требует от нас максимальной концентрации на текущем моменте. Героями кампании стали атлеты мирового уровня - Кавай Леонард, Садио Мане, Сидни Маклафлин и Коко Гауфф.

Старт рекламной кампании «Твоё время сейчас» состоялся 27 февраля 2020 года с запуска видеоролика с участием двукратного чемпиона NBA и четырехкратного участника Матча Всех Звезд NBA Кавай Леонарда (NBA All-Star).

Это его шоу. Идея ролика заключается в том, что Кавай может играть против правил и проложить собственный путь к личному успеху.

Источником вдохновения для создания ролика стал бесстрашный взгляд спортсмена на жизнь, и его философия «игра говорит сама за себя». Это то, что делает Леонарда одним из лучших баскетболистов в мире. Его принципы созвучны наследию и ценностям бренда New Balance, «Бесстрашного и Независимого» с 1906 года.

Начало сотрудничества с самым ценным игроком финала NBA ознаменовало возвращение New Balance в мир баскетбола. В конце февраля 2020 года Национальная Баскетбольная Ассоциация (NBA) и New Balance Athletics, Inc. (New Balance) объявили о подписании нового долгосрочного соглашения, по которому международный спортивный бренд становится официальным маркетинговым партнером NBA.

После подписания контракта с New Balance в 2019 году Кавай Леонард выиграл чемпионат в качестве самого ценного игрока финала НБА клуба Toronto Raptors в баскетбольных кроссовках OMN1S.

После вынужденной паузы, вызванной риском распространения COVID-19, 25 июня 2020 года выходит 2-й ролик рекламной кампании «Твоё время сейчас» с африканским футболистом Садио Мане -обладателем Кубка Европы 2019 года и титула чемпиона лиги 2019/20. Сюжет ролика был вдохновлен невероятным путешествием к настоящим достижениям Мане, с его беспрецедентным стремлением стать лучшим футболистом мира.

Он рос без ботинок. Сейчас его бутсы из золота. Чемпион мира. Люди говорят, что он тихий. Но ему не нужно говорить, чтобы стать самым громким футболистом в мире. Его игра говорит за него!

Он жаждет вдохновить следующее поколение футболистов по всему миру своим невероятным примером: от мальчика из маленькой деревушки Бамбали в Сенегале до одного из лучших игроков мирового футбола. Очевидно, его нельзя недооценивать.

Запуск кампании с участием Сидни Маклафлин состоялся 25 августа 2020 года. Сидни Маклафлин - американская бегунья и спринтер команды New Balance, действующий серебряный призер чемпионата мира 2019 года в соревнованиях по бегу с препятствиями на 400 метров и олимпийская чемпионка 2016 года.

New Balance подписала контракт с Сидни Маклафлин в 2018 году после выдающегося года обучения в Университете Кентукки, где она выиграла титул NCAA Outdoor (Национальная ассоциация студенческого спорта) на 400 м с барьерами. Сидни также была дважды удостоена награды «Спортсмен года» в старшей школе Gatorade.

Этот год стал непредсказуемым. Основная идея кампании – важность владеть моментом, несмотря на препятствия.

Сидни, являясь вторым в мире быстрейшим бегуном на 400 метров с барьерами, сосредоточена на тренировках, несмотря на то, что Олимпиада в Токио была отложена и до сих вопрос, состоится ли она. Маклафлин мотивирует других на достижение желаемых результатов в будущем.

31 августа 2020 года вышел ролик с Коко Гауфф, представляющий собой четвертый эпизод кампании New Balance, в которой отражено влияние бренда на спорт и культуру.

Это Коко. Говорят, она молода, но ее игра говорит об обратном. И она готова вести за собой следующее поколение.

Самая юная в истории теннисистка, которая смогла преодолеть квалификацию на женском турнире Большого шлема и самый юный игрок (как среди женщин, так и мужчин), сумевший преодолеть квалификацию на Уимблдоне. Победительница трёх турниров WTA (Женская теннисная ассоциация) и юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2018), а также юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2018).

Коко Гауфф, Сидни МакЛафлин, Садио Мане и Кавай Леонард демонстрировали свои индивидуальные таланты в соответствующих видах спорта, а также желание использовать свой голос для достижения позитивных изменений в мире.

Рекламная кампания с русской версией бренд-кампании «ТВОЕ ВРЕМЯ СЕЙЧАС» стартует на ТВ, в Digital и наружной рекламной кампании в сентябре 2020 года.