Вход
ADV
Интересно
Puma (49)
Все сюжеты
Rookie_ru

Новинки в магазине ROOKIE: коллекция Puma “Улица Сезам”

  • 196
  • 0
  • 22 Марта 201709:47
Сюжеты: Puma

В магазине для детей и подростков ROOKIE произошло пополнение ассортимента коллекцией бренда PUMA, которая придется по душе маленьким поклонникам сериала “Улица Сезам”. 

В ROOKIE вы найдете спортивную одежду и обувь, дизайн которой отсылает именно к этой культовой телепередаче. Кроссовки и кеды носят имена любимых героев: вы можете приобрести синие кеды Puma Cookie Monster Basket, названные в честь Коржика или красные беговые кроссовки Puma Elmo Runner – в честь пушистого монстра Элмо. Одежда из коллекции Puma “Sesame Street” создавалась с использованием изображений любимых героев и подойдет как для повседневной носки, так и для занятий спортом.

Коллекция доступна в магазинах Rookie в Москве и Санкт-Петербурге в размерах 32-34 Кеды PUMA – 4490 рублей, футболка – 1290 рублей, спортивные штаны – 2190 рублей, худи – 2990. 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru