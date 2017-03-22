Новинки в магазине ROOKIE: коллекция Puma “Улица Сезам”

В магазине для детей и подростков ROOKIE произошло пополнение ассортимента коллекцией бренда PUMA, которая придется по душе маленьким поклонникам сериала “Улица Сезам”.

В ROOKIE вы найдете спортивную одежду и обувь, дизайн которой отсылает именно к этой культовой телепередаче. Кроссовки и кеды носят имена любимых героев: вы можете приобрести синие кеды Puma Cookie Monster Basket, названные в честь Коржика или красные беговые кроссовки Puma Elmo Runner – в честь пушистого монстра Элмо. Одежда из коллекции Puma “Sesame Street” создавалась с использованием изображений любимых героев и подойдет как для повседневной носки, так и для занятий спортом.

Коллекция доступна в магазинах Rookie в Москве и Санкт-Петербурге в размерах 32-34 Кеды PUMA – 4490 рублей, футболка – 1290 рублей, спортивные штаны – 2190 рублей, худи – 2990.