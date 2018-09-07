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Артем Кузелев

Новое назначение в Hermes

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  • 07 Сентября 201821:36
Сюжеты: Hermes

Парижский дом моды ввел новую должность и пригласил занять ее бывшего директора раздела «Мода» журнала Vanity Fair.

Дом моды Hermes объявил о появлении в его штате новой должности. Пост вице-президента по прессе и влиянию на днях занял бывший директора раздела «Мода» журнала Vanity Fair Майкл Карл. Ранее он проработал в издании семь лет и уволился с назначением нового главного редактора.

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