Новое назначение в Hermes

Парижский дом моды ввел новую должность и пригласил занять ее бывшего директора раздела «Мода» журнала Vanity Fair.

Дом моды Hermes объявил о появлении в его штате новой должности. Пост вице-президента по прессе и влиянию на днях занял бывший директора раздела «Мода» журнала Vanity Fair Майкл Карл. Ранее он проработал в издании семь лет и уволился с назначением нового главного редактора.