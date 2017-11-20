Новое звучание в мире музыки

16 ноября прошла очень необычная и интересная лекция в стенах Академии re:Store. Джон Экхардт – музыкант и бас-гитарист рассказал о том, как музыка изменила его жизнь, и по какому случаю он оказался в Москве.

Ещё в детстве Джону нравилась музыка в стиле джаз, поэтому после получения классического музыкального образования, она стала неотъемлемой частью его жизни.

«Всегда хочется сделать что-то новое и интересное. Я практикую эту идею! Если ты хочешь стать интересным, не нужно зацикливаться на том, с чего начать», посоветовал Джон всем присутствующим. Проекты Джона это современная музыка, которую каждый может почувствовать своим телом, если добавит больше громкости. Это ли не прекрасно?

Джон поведал, что увлекается фотографией и красотой окружающего мира. На обложке его альбома изображён гриб, напоминающий ухо. Такие квинтэссенции в природе не оставляют его равнодушным. Примером тому служит его новый проект «Леса».

Оказался в Москве Джон неслучайно. Всем слушателям лекции он рассказал, что участвовал в создании выставки «ОНА. Образы искусственного интеллекта», которая посвящена образам развитию современного технического прогресса и как это отражается в искусстве. Все фотографии на экспозиции, созданные фотографом Николаем Бирюковым, сопровождаются музыкой Джона. «Вы прочувствуете смысл каждого снимка и поймёте, что всё в этой жизни осуществимо».

Академия re:Store ждёт вас в своих стенах! С расписанием следующих лекций можно познакомиться и зарегистрироваться на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.