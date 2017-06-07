Новые образы для мужской коллекции Eleventy Весна/Лето 2017

Посредством слияния нескольких жанров, Eleventy дает новое толкование классическому костюму, представляя новый образ casual костюма с джоггерами со стрелками и эластичным поясом. Также Eleventy представляет элегантный костюм в стиле smart casual, в котором классический пиджак сочетается с мешковатыми брюками из винтажной японской джинсы, монохромными шерстяными джоггерами натуральных оттенков или с принтом в полоску.

Пиджак Eleventy – это вечное противоречие: отсутствие четкой геометрии при идеальной вымеренной конструкции. Съемный капюшон из натуральной ткани с тремя кнопками идет в комплекте. Данный ход позволяет трансформировать классический образ с шерстяным пиджаком в стиль casual. Эту же модель, выполненную из эластичной ткани с необработанными краями, можно носить как рубашку, а пиджак с вертикальными полосами стоит надеть со свободной футболкой. Фактурный пиджак Baracuta, сделанный из североафриканской телячьей кожи, повторяет игру света и приобретает глубокий синий цвет.

Современные тенденции требуют совмещать комфорт и моду, поэтому брюки из драгоценного японского хлопка и эластичного денима selvedge достаточно просторны. В новой коллекции свитшоты представлены в нескольких цветовых гаммах, в то время как футболки сохранили прежний винтажый стиль.

Коллекция дополнена рядом аксессуаров, обувью и сумками, которые представлены как в мягкой телячьей коже, так и в сочетании парусины и кожи. Новинки коллекции - дождевик из шерсти Loro Piana, а также все, что нужно при суровых погодных условиях в эксклюзивном наборе против сухости кожи: крем для лица, крем для рук, масло какао и молекулярный парфюм Eleventy.

PLATINUM

Цветовая гамма весенне-летней коллекции 2017 варьируется от песочных и бежевых оттенков до цвета какао, при этом прекрасно сочетаясь с небесно-лазурными и глубокими синими оттенками. Все это, напоминает африканские пейзажи и заставляет сердце биться быстрее.

PLATINUM – это капсульная коллекция, в которой собраны исключительно высококачественные ткани от итальянских мастеров, отобранные Eleventy для создания верхней одежды, рубашек, свитеров и аксессуаров ручной работы.

Результатом восьми этапов скрупулезной работы лучших Неаполитанских портных становятся безупречные костюмы из изысканной легкой шерсти и шелка в мягкой палитре оттенков африканской пустыни.

Замысловатая текстура удобных, свободных летних пиджаков из хлопка и льна, создает эффект мешковины. А casual модели из шелка и льна с эффектом крупной вязки прекрасно смотрятся с легкими брюками, дополненными эксклюзивным кожаным ремнем от мастеров Eleventy. К этому образу прекрасно подойдет рубашка из японского шамбре, льна или египетского хлопка.

Однотонные, полосатые, с геометрическими мотивами свитера создаются на аутентичных японских станках специально для коллекции PLATINUM из тончайшего кашемира или сочетания хлопка, шелковых нитей и кашемира. Благодаря эксклюзивной технологии обработки Eleventy модели приобретают актуальный эффект потертости, который выгодно подчеркивает машинную строчку.

Яркая новинка летней коллекции - легкие плавательные шорты с шелковыми завязками из водоотталкивающей ткани, которая высыхает всего лишь за 120 секунд на солнце и за 240 секунд в тени.

В заключении, линейка аксессуаров – сердце коллекции PLATINUM. Аксессуары, выполненные вручную в лучших традициях итальянских ремесленных провинций. Шарфы из сочетания тончайшего кашемира, льна, шелка и хлопка, производятся на старинных челночных ткацких станках тосканскими мастерами. В небольших мастерских итальянского региона Марке создаются шляпы из японской конопли. Завершающий штрих коллекции - набор галстуков и карманных платков изо льна, шелка и хлопка.