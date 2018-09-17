Новый аромат от Louis Vuitton

Парижский дом моды представил новый женский парфюм.

В парфюмерной линейке дома Louis Vuitton пополнение. Недавно марка объявила о выходе нового женского аромата, который получил название Attrape-Reves. Лицом новинки стала актриса Эмма Стоун.

Центр букета составили ноты какао и пиона, которые оттеняют личи, пачули, турецкая роза, имбирь и бергамот. Аромат доступен во флаконе объемом 100 мл и дорожном наборе с четырьмя сменными блоками по 7,5 мл. приобрести новинку можно в магазинах марки по цене от 250 долларов.