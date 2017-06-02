Новый бренд одежды от H&M

Шведский гигант сегмента массмаркет представил первые снимки из лукбука своей новой марки Arket.

1 / 7 Дебютная коллекция Arket













Компания H&M продолжает активно развиваться. Недавно шведский гигант сообщил, что запускает в скором времени новый бренд женской одежды. На днях в сети появились кадры из лукбука дебютной коллекции Arket. По снимкам заметно, что одежда линейки будет выдержана в минималистской эстетике, о чем говорит и само название марки, означающее на шведском «лист бумаги». Кроме того, в релизе H&M сказано, что особое внимание в коллекциях нового бренда будет уделено добротности, долговечности и качеству одежды.