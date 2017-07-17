Новый must have от Coccinelle

Рекламная кампания Coccinelle Весна-Лето 2017 - ода спонтанности и наслаждению жизнью.

Бренд рассказывает игривую, как современная сказка, историю осознанной женственности: позитивную, богатую на нюансы, светлую и счастливую. Действие разворачивается на берегу озера Комо, в лесу, утопающем в солнечном свете. В кадре – три героини Coccinelle: модели Джулия Ван Оз, Маккена Хэллам и новый must have в сезоне Весна-Лето 2017, сумка-седло Carousel.

Carousel - это этнические мотивы, вышивка, канва и золоченые пряжки, относящие нас к бродячим 70-м, времени странствий и свободы. К каждой сумочке прилагаются два ремешка, кожаный и холщевый, открывая дорогу экспериментам.