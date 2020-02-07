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fashion reporter

Рекламная кампания Coccinelle Весна-Лето 2020

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  • 07 Февраля 202021:26
Сюжеты: Coccinelle , Весна-лето 2020, Рекламные кампании

Кадры для рекламной кампании SS 2020 Coccinelle сделал молодой фотограф Лука Кампри, а героиней его съемки стала звездная модель Аризона Мьюз.

Фотограф сконцентрировался на выразительной силе взаимодействия между моделью и сумками бренда. «Мы вдохновлялись 1990-ми годами, когда мода была синонимом свободы творчества, спонтанности и беззаботности», - комментирует Лука. Американская модель Аризона Мьюз прекрасно воплощает дух десятилетия и элегантную, утонченную и абсолютно непринужденную красоту. Кадры с искусственными позами были преднамеренно удалены из съемки, все внимание сосредоточилось на энергии Аризоны, радостных моментах и спонтанных жестах.

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