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Артем Кузелев

Новый образ Джиджи Хадид в рекламе Stuart Weitzman

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  • 13 Июля 201718:07
Сюжеты: Джиджи Хадид (Gigi Hadid), Stuart Weitzman, Рекламные кампании

На снимках кампании осенне-зимнего сезона американская супермодель появилась с очень короткой стрижкой.

Джиджи Хадид по-прежнему остается лицом марки обуви и аксессуаров Stuart Weitzman. Однако новая рекламная кампания, снятая Марио Тестино, заставила удивиться и поклонников модели, и клиентов бренда. На первых кадрах мы видим Джиджи в высоких сапогах и с очень короткой стрижкой.

Однако в пресс-релизе марки сообщается, что Хадид не пришлось так кардинально меняться на самом деле. Оказалось, что стилисты съемки, действительно, вдохновлялись образом актрисы Джин Сиберг в культовом фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», но во время фотосессии все же использовали парик.

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