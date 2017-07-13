Новый образ Джиджи Хадид в рекламе Stuart Weitzman

На снимках кампании осенне-зимнего сезона американская супермодель появилась с очень короткой стрижкой.

Джиджи Хадид по-прежнему остается лицом марки обуви и аксессуаров Stuart Weitzman. Однако новая рекламная кампания, снятая Марио Тестино, заставила удивиться и поклонников модели, и клиентов бренда. На первых кадрах мы видим Джиджи в высоких сапогах и с очень короткой стрижкой.

Однако в пресс-релизе марки сообщается, что Хадид не пришлось так кардинально меняться на самом деле. Оказалось, что стилисты съемки, действительно, вдохновлялись образом актрисы Джин Сиберг в культовом фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», но во время фотосессии все же использовали парик.