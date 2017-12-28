/Nyden – новая марка H&M

Шведский ретейлер объявил о запуске нового бренда, рассчитанного на миллениалов.

Марка /Nyden состоит из двух слов «Ny» и «Den», которые в переводе со шведского обозначают «новый» и «это». Рассчитанный на миллениалов, бренд решил идти на шаг впереди моды и будет к созданию коллекций вместо обычных дизайнеров привлекать лидеров мнений из молодежной среды. Среди первых приглашенных звезд новой марки уже заявлены популярная шведская актриса Нуми Рапас и тату-художник Doctor Woo.

Розничных магазинов /Nyden создатели также не предполагают, а все продажи будут вестись через сеть и временные торговые точки. Возглавил бренд Оскар Олссон, работающий в H&M с 2013 года.