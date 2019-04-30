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Артем Кузелев

О каких брендах чаще всего поют?

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  • 30 Апреля 201912:16
Сюжеты: Fendi, Gucci, Versace, Adidas

Редакторы сайта Genius.com составили рейтинг марок, чаще всего упоминаемых в текстах песен.

Эксперты портала Genius.com, посвященного современной музыке и поп-культуре, проанализировали тысячи песен, чтобы составить рейтинг модных брендов, которые чаще всего упоминаются в песнях. За точку отсчета был взят 2010 год. Абсолютным лидером стал итальянский дом моды Fendi, который фигурирует в 851 композиции. Второе место разделили марки Gucci и Versace с 825 упоминаниями у каждой. В первую пятерку самых упоминаемых люксовых брендов также вошли дома Givenchy и Prada.

Среди спортивных марок лидерами оказались аdidas (694 песен) и Nike (589 песен). Также в топ-10 вошли парижские дома Dior (667), Louis Vuitton (589) и Balenciaga (530).

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