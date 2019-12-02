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Артем Кузелев

Объявлена победительница премии H&M Design Award 2020

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  • 02 Декабря 201911:32
Сюжеты: H&M

Жюри конкурса молодых дизайнеров подвело итоги года в Берлине.

Победительницей нового сезона H&M Design Award стала выпускница Королевской академии изящных искусств в Антверпене Сабина Скаруле. Известно, что Сабина – уроженка Латвии и на конкурс представила коллекцию, вдохновленную вязанием и традиционными народными ремеслами. О заявленных образах Анн-Софи Йоханссон, креативный консультант H&M, сказала: «В коллекции много интересных элементов, ручной работы и разных техник. Ее хочется рассматривать». Заняв первое место конкурса, Сабина Скаруле получит 50 000 евро на развитие своей марки.

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