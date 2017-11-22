Объявлена тема 93 сезона Pitti Uomo

Темой флорентийской выставки, которая пройдет с 9 по 12 января 2018 года, стал кинематограф.

«Мы предлагаем вам прийти на Pitti Uomo, как если бы вы пришли на известный кинофестиваль», – сообщил в официальном релизе генеральный директор Pitti Immagine Агостино Полетто. Так темой 93 сезона выставки, стал кинематограф. Это подразумевает, что каждая секция салона получит оформление от креативного директора Серджио Колантуони в своем киножанре.

Отдельно отмечается, что выставка Pitti Uomo продолжает набирать обороты, и в этот раз организаторы получили заявки от 600 новых участников. Для того, чтобы разместить максимальное количество дизайнеров и брендов, пришлось выделить дополнительные площади. Всего в 93 сезоне примут участие 1230 марок, 541 одна из них – из других стран. Среди самых известных брендов сессии можно увидеть марку Карла Лагерфельда, Moncler, Ermanno Scervino, Birkenstock и Gucci. В этот раз организаторы планируют привлечь внимание 36 000 посетителей.