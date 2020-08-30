Объявлены даты проведения Недели моды в Нью-Йорке

Расписание показов заметно сократилось, хотя в него и вернулись марки Tom Ford и Jason Wu.

На официальном сайте Совета модных дизайнеров Америки появилось расписание Недели моды в Нью-Йорке. Показы сезона весна-лето 2021 года пройдут с 13 по 16 сентября. Заметно, что расписание заметно сократилось: если год назад в Неделе принимали участие 177 марок, то сейчас – всего лишь 60. В числе самых ожидаемых дефиле шоу Jason Wu, Marchesa, Carolina Herrera и Tom Ford. Количество гостей показов ограничено 50 местами, трансляции можно будет увидеть на онлайн-платформе Runway360.