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Неделя моды в Нью-Йорке (606)
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Артем Кузелев

Объявлены даты проведения Недели моды в Нью-Йорке

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  • 30 Августа 202013:51
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке

Расписание показов заметно сократилось, хотя в него и вернулись марки Tom Ford и Jason Wu.

На официальном сайте Совета модных дизайнеров Америки появилось расписание Недели моды в Нью-Йорке. Показы сезона весна-лето 2021 года пройдут с 13 по 16 сентября. Заметно, что расписание заметно сократилось: если год назад в Неделе принимали участие 177 марок, то сейчас – всего лишь 60. В числе самых ожидаемых дефиле шоу Jason Wu, Marchesa, Carolina Herrera и Tom Ford. Количество гостей показов ограничено 50 местами, трансляции можно будет увидеть на онлайн-платформе Runway360.

 
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