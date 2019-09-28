Объявлены итоги I-го Международного конкурса креативных индустрий «Экзерсис-2019»

17 сентября 2019 года в первый день работы 53-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» в Москве объявлены итоги Международного конкурса молодых дизайнеров «Экзерсис», который прошел 15 августа в Москве в Технопарке «Калибр» в формате публичного просмотра презентаций и видеоклипов коллекций одежды.

Участников и гостей конкурса «Экзерсис-2019» приветствовали Александр Круглик, исполнительный директор выставочной компании «РЛП-Ярмарка» и Кристина Зарубина, руководитель Технопарка «Калибр». Выступающие говорили о необходимости освоения дизайнерами креативных индустрий, что отвечает новому пониманию роли дизайнера не только в создании продукта, но и в его презентации широкому кругу потребителей.

Два Гран-при конкурса: денежные гранты были предоставлены ПАО «Рослегпром», ООО «РЛП-Ярмарка», Модным Домом «ZИМА», НПО «Грация» и НЦ «Ассоль».

Первый Гран-при конкурса и денежная премия были вручены Ольге Вишняковой из Москвы за luxe коллекцию одежды GODDESS OF OUR DAYS для event-мероприятий, в которой соединены элементы костюма Древней Греции и лаконичный классический крой. Автор представила квинтэссенцию древнегреческой мифологии, балета, искусства и ювелирных украшений.

Второй Гран-при конкурса и денежная премия были вручен Юлии Калининой из Москвы за представленные образы мужчины и женщины 21 века в коллекции ZAЖGY MOZGY. Коллекция выполнена из рекламных баннеров и выброшенных кроссовок в аксессуарах. В дополнение к баннерам используется трикотажный футер, чтобы смягчить вещи внутри и сделать их более приятными и носибельными.

Дипломом I степени награждена Александра Каверзина из Москвы, показавшая в женской молодежной коллекции «Амстердам» сочетание классического кроя и ярких цветовых решений. Мария Кашина, коммерческий директор компании Royal Dress forms, вручила автору профессиональный портновский манекен Monica.

Дипломы II степени и специальные призы: профессиональные сборники и книги от ИД «КОНЛИГА МЕДИА» вручены Татьяной Ковалевой, заместителем главного редактора журнала «Ателье»:

Лиане Мурзакановой из Москвы за молодежную коллекцию Archi - Brid , разработанную в направлении архитектурного деконструктивизма: намерено подчёркнутый нестандартный крой, утрированные формы, асимметричность линий, сочетание серо-графитовых и желтых оттенков.

из Москвы за молодежную коллекцию разработанную в направлении архитектурного деконструктивизма: намерено подчёркнутый нестандартный крой, утрированные формы, асимметричность линий, сочетание серо-графитовых и желтых оттенков. Евгении Фархадини из Москвы за молодежную коллекцию AKIRA, на создание которой дизайнер вдохновилась японским мультфильмом «Акира».

Дипломы II степени и специальные призы от Проекта «Свободные художники Петербурга», мецената Юрия Саулиди получили:

· Антон Пермяков из Москвы за молодежную коллекцию «Ветер Востока», в основе которой лежит философия Востока, стремление к простоте, прямым формам и свободному крою.

Ольга Ивенина из Москвы за романтическую коллекцию «Грани шторма», посвященную пронзительной красоте северной природы, темному океану и тревожной песне китов. В коллекцию использованы силуэты и элементы, присущие этническому стилю скандинавского региона.

· Петя Ле из Санкт-Петербурга за представленные образы, рассказывающие о молодежи провинциальной России, в коллекции «Мы молоды!».

Специальные дипломы за актуальную стилистику авторского образа коллекции вручены:

I степени – Лиане Мурзакановой (коллекция Archi-Brid)

II степени – Евгении Фархадина (коллекция AKIRA)

III степени – Анне Балабекиной и Дарье Алейниковой (коллекция «Ух ты, Вермеер!»).

Специальные дипломы за креативный подход в разработке презентации fashion-проекта вручены:

I степени – Антону Пермякову (коллекция «Ветер Востока»)

II степени – Александре Каверзиной (коллекция «Амстердам»)

III степени – Ольге Ивениной (коллекция «Грани шторма»).

Приглашены на стажировки:

· Владимиром Зубцом в компанию SAMOS – Ольга Вишнякова

· Людмилой Мезенцевой в компанию VERETENO fashion – Петя Ле и Лиана Мурзаканова

Сергеем Сысоевым в Модный дом «Sergey Sysoev» – Виктория Шленова (коллекция Freedom of the consciousness), Анна Балабекина и Дарья Алейникова

· В студию текстильного дизайна Solstudio Textile Design – Юлия Калинина, Анна Балабекина и Дарья Алейникова.

Интеллектуальный приз – Система Автоматизированного ПРоектирования и подготовки производства швейных изделий САПР «Грация» для фрилансеров от Научно-производственного объединения «Грация» вручен дизайнерам Марии Родионовой и Марии Дмитриевой за коллекцию In memory of Zaha.

Инновационный приз – сертификаты на программы «Ассоль-Дизайн» вручены Кариной Андреевой, заместителем директора НЦ «Ассоль»:

«Доступная параметрика – программа для параметрического проектирования и градации лекал» – Ольге Вишняковой

«Цифровой модельер – программа для виртуальной примерки тканей и визуализации новых колористических решений по фото изделий» – Юлии Калининой.

Специальный приз от Технопарка «Калибр»: «Брендированный подарочный набор, сертификат на бесплатное посещение в течение месяца креативного коворкинга и один день аренды конференц-зала для показа» вручен Кристиной Зарубиной, руководителем Технопарка «Калибр», Ольге Ивениной.

Сертификат на размещение интервью с дизайнером на сайте Информационного агентства «РИА Мода» вручен Юлии Калининой.

Сертификат – «Публикация развернутого интервью + годовая подписка на электронные версии журнала «Ателье» от проекта ModaNews.ru Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА» по итогам зрительского голосования на сайте ModaNews.ru за лучший авторский образ и презентацию коллекции вручен Ильей Тихоновым, руководителем проекта ModaNews.ru Ольше Ивениной за коллекцию «Грани шторма».

Жюри и участники конкурса получили в подарок сувенирную продукцию с новым логотипом «Экзерсис» от Дизайн-студии компьютерной вышивки «Нить Ариадны» из Санкт-Петербурга, подаренную Евгением Боякиным, коммерческим директором компании.

Жюри возглавили Владимир Зубец и Сергей Сысоев, в состав жюри вошли: Элина Андросова, президент Межрегионального объединения домов моды, Анна Цвинария, продюсер агентства профессионального контента Multiways,Светлана Костенко, главный редактора журнала «Ателье», Людмила Мезенцева, дизайнер ТМ «Веретено», Юлия Мятковская, главный дизайнер ТМ F5, Анна Ситникова, руководитель студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design, Илья Соколов, режиссер студии «Видеоника», Алексей Смуров, менеджер по PR, маркетингу и рекламе Технопарка «Калибр», Дарья Черныш, fashion режиссер, директор агентства TOP SECRET kids.

Совет партнеров на конкурсе представляли: Карина Андреева, заместитель директора НЦ «Ассоль», Евгений Боякин, коммерческий директор Дизайн-студии «Нить Ариадны», Елена Видонова, основатель Модного Дома «ZИМА», Андрей Ещенко, коммерческий директор НПО «Грация», Мария Кашина, коммерческий директор компании Royal Dress forms, Валентина Кузнецова, главный редактор Информационного агентства «РИА Мода» и Дмитрий Попов, директор по стратегическому развитию компании DIBONI.

Посмотреть все клипы коллекций можно на канале Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» на YouTube.

Следующий Международный конкурс молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» пройдет в сентябре 2020 года в Технопарке «Калибр» и в рамках 55-й Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» в Москве на ВДНХ.

Официальный аккаунт в Instagram: @modarossii

Хештег конкурса: #экзерсис2019

Автор – Вера Тугова, руководитель проекта «Экзерсис»

Фото – Дима Бабушкин