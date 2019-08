Публичный просмотр видеоклипов коллекций «Экзерсис-2019»

I-й Международный конкурса креативных индустрий «Экзерсис-2019» впервые пройдет в новом формате представления видеоклипов коллекций одежды в рамках Фестиваля креативных индустрий: All about fashiontech (14 – 15 сентября), Москва, Технопарк «Калибр».

Проект «Экзерсис» предлагает дизайнерам поупражняться не только в моде, но и в моушен-дизайне, поскольку дизайнерам сегодня важно думать, наряду с развитием продукта, и над его продвижением.

За 25 лет проект «Экзерсис» стал для тысяч его участников трамплином в мир большой моды.

В конкурсе «Экзерсис-2019» видеоклипы коллекций представят 22 дизайнера: Л. Агаркова (Maidens of the Nord), Д. Аракелян (Даханаго), Д. Алейникова и А. Балабекина (Ух ты, Вермеер!), М. Дмитриева и М. Родионова (In memory of Zaha), О. Ивенина, (Грани шторма), А. Каверзина (Амстердам), Е. Каленкевич и Е. Клязович (One more shot), Ю.Калинина (ZAЖGY MOZGY), Е. Лапикова (Dance of the city), П. Ле (Мы молоды!), А. Любимова (Оксюморон), Л. Мурзаканова (Archi-Brid), О. Оливия (Даешь право!), А. Пермяков (Ветер Востока), К. Савостьянова (United World), Е. Фархадини (AKIRA), А. Хабарова (Смятый лист), В. Шленова (Freedom of the consciousness), Д. Югай (Your rules, your colors).

«Экзерсис-2019» проводится ООО «РЛП-Ярмарка», ПАО «Рослегпром» и Технопарк «Калибр».

Публичный конкурсный просмотр пройдет 15 сентября в 11:00 час. в Конференц-зале Коворкинга московского Технопарка «Калибр» по по адресу: ул. Годовикова, д.9, стр.4.

Вход свободный, ссылка для регистрации: https://tekhnopark-kalibr.timepad.ru/event/1018525/

Прямая онлайн трансляция через Instagram: https://www.instagram.com/modarossii/

Награждение победителей и призеров состоится 17 сентября в первый день работы 53-й Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» в Москве на ВДНХ.

На сайте ModaNews.ru проводится голосование за лучшую коллекцию среди профессиональной аудитории сайта по адресу: http://modanews.ru/exerc до 14 сентября 2019 г., представлены презентации и авторские образы коллекций участников Конкурса.

Гран-при конкурса денежный грант от ПАО «Рослегпром», ООО «РЛП-Ярмарка», Научно-производственного объединения «Грация» и Научного центра «Ассоль».