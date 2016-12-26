Образы звёзд Glamour "Женщина Года": Маруся Фомина

Маруся Фомина, актриса и модель, блистала на церемонии журнала Glamour "Женщина Года" – роскошь минимализма, романтический образ, подчеркнутый яркими акцентами.

Стилист Wella Professionals Оксана Мокрянская рассказала о том, как создавалась причёска Маруси.

Шаг 1. Нанести на весь объём волос термозащитный спрей EIMI Thermal Image.

Шаг 2. Наркутить волосы на щипцы, попрядно отделяя их от всей массы.

Шаг 3. Нанести сахарный спрей EIMI Sugar Lift.

Шаг 4. Подсушить волосы феном, закрепляя эффект сахарного спрея.

Шаг 5. Закрутить легкий аккуратный пучок на макушке, закрепить его шпильками и лаком EIMI Super Set.

Повторите образ Маруси Фоминой на новогодние праздники!