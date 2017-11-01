Обувная классика Louis Vuitton. Лето, 2018

Для летнего сезона 2018 года дом моды Louis Vuitton представил коллекцию босоножек, ботильонов и сникерсов по мотивам своих легендарных моделей.

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В этом сезоне модели Laureate, Star Trail и Silhouette возвращаются с роскошными деталями. Однимиз главных элементов обновленного дизайна стала знаменитая канва Monogram. В летней коллекции будущего года нашлось место новой интерпретации моделей, в которых используются различные материалы, перекрестные ремни, рифленые подошвы и каблуки в форме цветка. Все модели оказались женственными, городскими и спортивными.