Очередные изменения Недели моды в Нью-Йорке

Организаторы показов пообещали, что уже этой осенью нью-йоркская Неделя моды станет более доступной.

Сегодня Неделя моды в Нью-Йорке – одно из самых обсуждаемых мероприятий индустрии. Из-за переноса рядом марок показов в Париж график заметно изменился и сократился на один день, который ушел в пользу Лондона. Благодаря проекту NYFW: The Experience организаторы Недели в очередной раз привлеки внимание к местным шоу. Новый сервис сделает мероприятие более открытым и удобным для публики. Теперь гости получат доступ к массе дополнительных функций: от гостиничного обслуживания до бронирования мест в первом ряду и персонального контакта с дизайнерами. Попробовать на практике изменения можно будет уже в сентябре этого года.