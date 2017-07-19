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Неделя моды в Нью-Йорке (511)
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Артем Кузелев

Очередные изменения Недели моды в Нью-Йорке

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  • 19 Июля 201717:58
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке

Организаторы показов пообещали, что уже этой осенью нью-йоркская Неделя моды станет более доступной.

Сегодня Неделя моды в Нью-Йорке – одно из самых обсуждаемых мероприятий индустрии. Из-за переноса рядом марок показов в Париж график заметно изменился и сократился на один день, который ушел в пользу Лондона. Благодаря проекту NYFW: The Experience организаторы Недели в очередной раз привлеки внимание к местным шоу. Новый сервис сделает мероприятие более открытым и удобным для публики. Теперь гости получат доступ к массе дополнительных функций: от гостиничного обслуживания до бронирования мест в первом ряду и персонального контакта с дизайнерами. Попробовать на практике изменения можно будет уже в сентябре этого года.

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