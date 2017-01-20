Официально: У Burberry новый генеральный директор

Руководящий пост занял Марко Гоббетти, ранее работавший в Celine.

Бриатснкий дом Burberry подтвердил назначение нового генерального директора. Марко Гоббетти приступит к своим должностным обязанностям уже 27 января, однако пока что будет исполнять роль исполнительного председателя по Азиатско-Тихоокеанскому и Ближне-Восточному регионам. Ситуация продлится до 5 июля, когда свой пост окончательно покинет бывший генеральный директор Джон Пис.

Во время переходного периода Кристофер Бейли будет продолжать оставаться в нынешней роли генерального директора и главного творческого директора. В начале же июля он станет президентом и главным креативным директором компании.